Випуск новин за 17:00: Скандал з Андрієм Єрмаком. Коронавірус у дітей
У випуску новин за 29 березня станом на 17:00 – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, домовляється про призначення на державні посади. Двоє заражених коронавірусом дітей перебувають у важкому стані. На Тернопільщині у реанімації перебуває півторарічне маля. Ще одна хвора дитина – на Вінничині.
Також у випуску:
На Черкащині за добу зафіксували 43 нові випадки коронавірусу.
Попри карантинні заходи, на пляжах в Одесі відпочиває дуже багато людей.
29 березня відбудеться засідання Погоджувальної ради.
В Україну прибула нова партія протиепідемічних засобів з Китаю.
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