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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 17:00: Скандал з Андрієм Єрмаком. Коронавірус у дітей

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 березня станом на 17:00 – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, домовляється про призначення на державні посади. Двоє заражених коронавірусом дітей перебувають у важкому стані. На Тернопільщині у реанімації перебуває півторарічне маля. Ще одна хвора дитина – на Вінничині.

      Також у випуску:

      На Черкащині за добу зафіксували 43 нові випадки коронавірусу.

      Попри карантинні заходи, на пляжах в Одесі відпочиває дуже багато людей.

      29 березня відбудеться засідання Погоджувальної ради.

      В Україну прибула нова партія протиепідемічних засобів з Китаю.

       

       

       

       

      Теги: Офіс Президента Андрій Єрмак Випуск новин
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