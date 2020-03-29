Випуск новин за 17:00: Скандал з Андрієм Єрмаком. Коронавірус у дітей

У випуску новин за 29 березня станом на 17:00 – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, домовляється про призначення на державні посади. Двоє заражених коронавірусом дітей перебувають у важкому стані. На Тернопільщині у реанімації перебуває півторарічне маля. Ще одна хвора дитина – на Вінничині.

Також у випуску: На Черкащині за добу зафіксували 43 нові випадки коронавірусу. Попри карантинні заходи, на пляжах в Одесі відпочиває дуже багато людей. 29 березня відбудеться засідання Погоджувальної ради. В Україну прибула нова партія протиепідемічних засобів з Китаю.