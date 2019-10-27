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      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Выпуск новостей за 17:00: Смерть бойца в больнице. Прогноз погоды

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 17:00 – В военном госпитале Днепра умер 26-летний боец Адрей Безруков из Запорожья. У мужчины диагностировали рак, который быстро развивался. Спасти бойца не удалось. По прогнозам экспертов, в Украину идут холода. Температура опустит до 3-6 градусов со знаком плюс днем. Ночью будет мороз минус 3. А уже во второй половине недели даже выпадет снег.

      Также в выпуске:

      Еще два случая дифтерии зафиксировали в Украине: в частности, на Тернопольщине заболел вакцинированный мужчина.

      В Брюсселе 28 октября запланирован четвертый раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, ЕС и Россией.

      Супруги с детьми попали в смертельную аварию на Хмельнитчине, выжил только мальчик.

      blog_ava
      Зеленский добровольцу, который попал на фронт в 18 лет: Иди в армию защищать, Боря
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      Теги: Война на Донбассе Жертвы Погода Выпуск новостей
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