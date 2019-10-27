Выпуск новостей за 17:00: Смерть бойца в больнице. Прогноз погоды

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 17:00 – В военном госпитале Днепра умер 26-летний боец Адрей Безруков из Запорожья. У мужчины диагностировали рак, который быстро развивался. Спасти бойца не удалось. По прогнозам экспертов, в Украину идут холода. Температура опустит до 3-6 градусов со знаком плюс днем. Ночью будет мороз минус 3. А уже во второй половине недели даже выпадет снег.

Также в выпуске: Еще два случая дифтерии зафиксировали в Украине: в частности, на Тернопольщине заболел вакцинированный мужчина. В Брюсселе 28 октября запланирован четвертый раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, ЕС и Россией. Супруги с детьми попали в смертельную аварию на Хмельнитчине, выжил только мальчик.