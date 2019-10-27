Випуск новин за 17:00: Смерть бійця в лікарні. Прогноз погоди

У випуску новин за 27 жовтня станом на 17:00 – У військовому шпиталі Дніпра помер 26-річний боєць Адрій Безруков із Запоріжжя. У чоловіка діагностували рак, який швидко розвивався. Врятувати бійця не вдалося. За прогнозами експертів, до України йдуть холоди. Температура опустить до 3-6 градусів із позначкою плюс вдень. Уночі буде мороз мінус 3. А вже у другій половині тижня навіть випаде сніг.

Також у випуску: Ще два випадки дифтерії зафіксували в Україні: зокрема, на Тернопільщині захворів вакцинований чоловік. У Брюселі 28 жовтня заплановано четвертий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, ЄС та Росією. Подружжя з дітьми потрапили в смертельну аварію на Хмельниччині, вижив лише хлопчик.