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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
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      Випуск новин за 17:00: Смерть бійця в лікарні. Прогноз погоди

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 жовтня станом на 17:00 – У військовому шпиталі Дніпра помер 26-річний боєць Адрій Безруков із Запоріжжя. У чоловіка діагностували рак, який швидко розвивався. Врятувати бійця не вдалося. За прогнозами експертів, до України йдуть холоди. Температура опустить до 3-6 градусів із позначкою плюс вдень. Уночі буде мороз мінус 3. А вже у другій половині тижня навіть випаде сніг.

      Також у випуску:

      Ще два випадки дифтерії зафіксували в Україні: зокрема, на Тернопільщині захворів вакцинований чоловік.

      У Брюселі 28 жовтня заплановано четвертий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, ЄС та Росією.

      Подружжя з дітьми потрапили в смертельну аварію на Хмельниччині, вижив лише хлопчик.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Жертви Погода
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