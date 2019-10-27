Випуск новин за 17:00: Смерть бійця в лікарні. Прогноз погоди
У випуску новин за 27 жовтня станом на 17:00 – У військовому шпиталі Дніпра помер 26-річний боєць Адрій Безруков із Запоріжжя. У чоловіка діагностували рак, який швидко розвивався. Врятувати бійця не вдалося. За прогнозами експертів, до України йдуть холоди. Температура опустить до 3-6 градусів із позначкою плюс вдень. Уночі буде мороз мінус 3. А вже у другій половині тижня навіть випаде сніг.
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