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      Выпуск новостей за 17:00: Смерть монаха Киево-Печерской лавры. Изменения в госбюджет

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 17:00 – умер архимадрит Нектарий, один из монахов Киево-Печерской лавры. СМИ сообщают, что от коронавируса, однако в самой лавре эту информацию пока не подтвердили. В 2020 году украинская казна может недополучить почти 300 миллярдов гривен. Именно на столько правительство предлагает увеличить дефицит бюджета.

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      Теги: Новости Украины Києво-Печерськая лавра Бюджет 2020 Выпуск новостей
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