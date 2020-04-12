Випуск новин за 17:00: Смерть монаха Києво-Печерської лаври. Зміни до держбюджету
У випуску новин за 12 квітня станом на 17:00 – помер архімадрит Нектарій, один з монахів Києво-Печерської лаври. ЗМІ повідомляють, що від коронавірусу, однак в самій лаврі цю інформацію поки не підтвердили. У 2020 році українська казна може недоотримати майже 300 мілярдів гривень. Саме на стільки уряд пропонує збільшити дефіцит бюджету.
Також у випуску:
Проросійські найманці з гранатометів обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.Один військовий загинув, ще один – поранений.
Попри карантинні обмеження віряни по всій Україні сьогодні масово пішли до церков святкувати Вербну неділю.
На Рівненщині у селі Липки спалахнула пожежа на території Свято-Успенського монастиря, який підпорядковується Московському патріархату.
Британського прем'єра Бориса Джонсона виписали з госпіталю. Після тижня лікування від коронавірусу COVID-19 стан політика значно покращився.
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