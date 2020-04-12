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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 17:00: Смерть монаха Києво-Печерської лаври. Зміни до держбюджету

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 квітня станом на 17:00 – помер архімадрит Нектарій, один з монахів Києво-Печерської лаври. ЗМІ повідомляють, що від коронавірусу, однак в самій лаврі цю інформацію поки не підтвердили. У 2020 році українська казна може недоотримати майже 300 мілярдів гривень. Саме на стільки уряд пропонує збільшити дефіцит бюджету.

      Також у випуску:

      Проросійські найманці з гранатометів обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.Один військовий загинув, ще один – поранений.

      Попри карантинні обмеження віряни по всій Україні сьогодні масово пішли до церков святкувати Вербну неділю.

      На Рівненщині у селі Липки спалахнула пожежа на території Свято-Успенського монастиря, який підпорядковується Московському патріархату.

      Британського прем'єра Бориса Джонсона виписали з госпіталю. Після тижня лікування від коронавірусу COVID-19 стан політика значно покращився.

      Теги: Новини України Києво-Печерська лавра Бюджет 2020 Випуск новин
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