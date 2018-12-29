Выпуск новостей за 17:00: Снегопады в США. Пряничные домики

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 17:00 – Соединенные Штаты страдают от сильных снегопадов. Транспорт полностью парализован, а несколько авиарейсов из-за погодных условий пришлось отменить. В Черкасской области супруги пекут сладкие домики. Их изготавливают из имбирных пряников, а потом продают за границу.

Также в выпуске: Россия готовит провокации на оккупированных территориях Донбасса. В РФ запретили ввозить продукты из Украины. Победы в мире украинского кино за 2018 год.