Выпуск новостей за 17:00: Снегопады в США. Пряничные домики
В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 17:00 – Соединенные Штаты страдают от сильных снегопадов. Транспорт полностью парализован, а несколько авиарейсов из-за погодных условий пришлось отменить. В Черкасской области супруги пекут сладкие домики. Их изготавливают из имбирных пряников, а потом продают за границу.
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Источник: 24 канал
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