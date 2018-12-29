Випуск новин за 17:00: Снігопади у США. Пряничні хатки

У випуску новин за 29 грудня станом на 17:00 – Сполучені Штати потерпають від сильних снігопадів. Транспорт повністю паралізований, а декілька авіарейсів через погодні умови довелося скасувати. На Черкащині подружжя пече солодкі хатинки. Їх виготовляють з імбирних пряників, а потім продають за кордон.

Також у випуску: Росія готує провокації на окупованих територіях Донбасу. У РФ заборонили ввозити продукти з України. Перемоги у світі українського кіно за 2018 рік.