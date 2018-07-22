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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 17:00: Соцсети против Усика. Заплыв через Босфор

Выпуск новостей 46 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 17:00 – украинские пользователи соцсетей возмутились, что Усик выкрикнул цитату из песни видеоблогера Юрия Хованского, который поддержал российскую агрессию против Украины. Более 400 украинцев приехало в Турцию, чтобы переплыть пролив Босфор соединяющий Азию и Европу. Всего в 30-м юбилейном заплыве было две с половиной тысячи участников из разных стран

Также в выпуске:

Украинец Александр Усик победу над Муратом Гассиев посвятил своему отцу.

180 лет каждому – такой приговор получили два украинца в Греции за транспортировку нелегалов.

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что только те, кто постоянно проживает в Украине, будут иметь право на детей от суррогатных матерей.

Ситуация на фронте.

Теги: Александр Усик Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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