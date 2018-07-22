Выпуск новостей за 17:00: Соцсети против Усика. Заплыв через Босфор

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 17:00 – украинские пользователи соцсетей возмутились, что Усик выкрикнул цитату из песни видеоблогера Юрия Хованского, который поддержал российскую агрессию против Украины. Более 400 украинцев приехало в Турцию, чтобы переплыть пролив Босфор соединяющий Азию и Европу. Всего в 30-м юбилейном заплыве было две с половиной тысячи участников из разных стран

Также в выпуске: Украинец Александр Усик победу над Муратом Гассиев посвятил своему отцу.



180 лет каждому – такой приговор получили два украинца в Греции за транспортировку нелегалов.



В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что только те, кто постоянно проживает в Украине, будут иметь право на детей от суррогатных матерей.



Ситуация на фронте.