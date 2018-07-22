Випуск новин за 17:00: Соцмережі проти Усика. Заплив через Босфор

У випуску новин за 22 липня станом на 17:00 – українські користувачі соцмереж обурились, що Олександр Усик вигукнув цитату з пісні відеоблогера Юрія Хованського, який підтримав російську агресію проти України. Понад 400 українців приїхали до Туреччини, щоб перепливти протоку Босфор, яка з'єднує Азію та Європу. Загалом у 30-му ювілейному запливі було дві з половиною тисячі учасників з різних країн.

Також у випуску: Українець Олександр Усик перемогу над Муратом Гассієвим присвятив своєму батькові. 180 років кожному – такий вирок отримали два українці у Греції за транспортування нелегалів. У парламенті України зареєстрували законопроект, який передбачає, що лише ті, хто постійно проживає в Україні, матимуть право на дітей від сурогатних матерів. Ситуація на фронті.