Выпуск новостей за 17:00: Сокращение церемонии вручения "Оскара". Ситуация с Brexit
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 16:00 – церемонию вручения почетных "Оскаров" сократили из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Проход по красной дорожке будет ограничен, а звезды не будут давать интервью. В Британии подготовили соглашение с ЕС на несколько сотен страниц. Очередная попытка Терезы Мэй утвердить в парламенте соответствующий документ может стоить ей должности премьера.
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Источник: 24 канал
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