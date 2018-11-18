Випуск новин за 17:00: Скорочення церемонії вручення "Оскара". Ситуація з Brexit

У випуску новин за 18 листопада станом на 16:00 – церемонію вручення почесних "Оскарів" скоротили через масштабні пожежі у Каліфорнії. Прохід червоною доріжкою буде обмежений, а зірки не даватимуть традиційних інтерв’ю. У Британії підготували угоду з ЄС на кілька сотень сторінок. Чергова спроба Терези Мей затвердити в парламенті відповідний документ може коштувати їй посади прем'єра.

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