Випуск новин за 17:00: Скорочення церемонії вручення "Оскара". Ситуація з Brexit
У випуску новин за 18 листопада станом на 16:00 – церемонію вручення почесних "Оскарів" скоротили через масштабні пожежі у Каліфорнії. Прохід червоною доріжкою буде обмежений, а зірки не даватимуть традиційних інтерв’ю. У Британії підготували угоду з ЄС на кілька сотень сторінок. Чергова спроба Терези Мей затвердити в парламенті відповідний документ може коштувати їй посади прем'єра.
Також у випуску:
Затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині.
Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані".
В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти.
Джерело: 24 канал
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