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      Випуск новин за 17:00: Скорочення церемонії вручення "Оскара". Ситуація з Brexit

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 16:00 – церемонію вручення почесних "Оскарів" скоротили через масштабні пожежі у Каліфорнії. Прохід червоною доріжкою буде обмежений, а зірки не даватимуть традиційних інтерв’ю. У Британії підготували угоду з ЄС на кілька сотень сторінок. Чергова спроба Терези Мей затвердити в парламенті відповідний документ може коштувати їй посади прем'єра.

      Також у випуску:

      Затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині.

      Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані".

      В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти.

      Теги: Випуск новин Brexit Тереза Мей Великобританія
      Джерело: 24 канал
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