Выпуск новостей за 17:00: Спасение барсука. Признание ПЦУ в Греции

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 17:00 – спецоперация по спасению состоялась во Львове. Зоозащитники выкупили у злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете. Элладская Церковь, являющаяся частью Греческой, собирается признать новосозданную Православную Церковь Украины. Этот вопрос стоит на повестке дня Синода, который начал сегодня свою работу.

Также в выпуске: Правозащитник Роман Лихачев из города Чугуев, что на Харьковщине, заявил об угрозах в свой адрес. На Днепропетровщине полицейские задержали дебошира с гранатой, который угрожал семье взорвать гранату. Это случилось в городе Подгородное. Полиция Гонконга впервые за три месяца применила к участникам акции протеста огнестрельное оружие и водяные пушки.

Источник: 24 канал