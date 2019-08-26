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      Выпуск новостей за 17:00: Спасение барсука. Признание ПЦУ в Греции

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 17:00 – спецоперация по спасению состоялась во Львове. Зоозащитники выкупили у злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете. Элладская Церковь, являющаяся частью Греческой, собирается признать новосозданную Православную Церковь Украины. Этот вопрос стоит на повестке дня Синода, который начал сегодня свою работу.

      Также в выпуске:

      Правозащитник Роман Лихачев из города Чугуев, что на Харьковщине, заявил об угрозах в свой адрес.

      На Днепропетровщине полицейские задержали дебошира с гранатой, который угрожал семье взорвать гранату. Это случилось в городе Подгородное.

      Полиция Гонконга впервые за три месяца применила к участникам акции протеста огнестрельное оружие и водяные пушки.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Греция Православная церковь Украины Мир животных
      Источник: 24 канал
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