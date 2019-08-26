Выпуск новостей за 17:00: Спасение барсука. Признание ПЦУ в Греции
В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 17:00 – спецоперация по спасению состоялась во Львове. Зоозащитники выкупили у злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете. Элладская Церковь, являющаяся частью Греческой, собирается признать новосозданную Православную Церковь Украины. Этот вопрос стоит на повестке дня Синода, который начал сегодня свою работу.
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