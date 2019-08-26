Випуск новин за 17:00: Порятунок борсука. Визнання ПЦУ у Греції

У випуску новин за 26 серпня станом на 17:00 – спецоперація з порятунку відбулася у Львові. Зоозахисники викупили у зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті. Елладська церква, що є частиною Грецької, збирається визнати новостворену Православну церкву України. Це питання стоїть на порядку денному Синоду, який розпочав сьогодні свою роботу.

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