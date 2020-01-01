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      Выпуск новостей за 17:00: Спасение лыжников в Карпатах. Пенсионеры покупались в Днепре

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 17:00 – перед Новым годом в Карпатах чрезвычайники спасли 11 туристов. Шестерых лыжников, которые травмировались во время катания на вершине Высокий Верх, на Закарпатье, спустили к подножию и госпитализировали. Черкасские пенсионеры встретили первый день нового года в костюмах Санты. Они купались в Днепре.

      Также в выпуске:

      Неприятный случай накануне Нового года произошел при участии Папы Римского Франциска. Он еле отбился от верующей.

      На Житомирщине двое мужчин травмировались при запуске салютов. Одна из ракет взорвалась прямо в руках 40-летнего мужчины, в селе Николаевка.

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      Теги: ГСЧС Карпаты Выпуск новостей
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