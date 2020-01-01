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      Випуск новин за 17:00: Порятунок лижників у Карпатах. Пенсіонери покупалися у Дніпрі

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 січня станом на 17:00 – перед Новим роком у Карпатах надзвичайники врятували 11 туристів. Шістьох лижників, що травмувалися під час катання на вершині Високий Верх, що на Закарпатті, спустили до підніжжя та шпиталізували. Черкаські пенсіонери зустріли перший день нового року у костюмах Санти. Вони купалися у Дніпрі.

      Також у випуску:

      Неприємний випадок напередодні Нового року стався за участі Папи Римського Франциска. Він ледве відбився від вірянки.

      На Житомирщині двоє чоловіків травмувалися під час запуску салютів. Одна з ракет вибухнула просто в руках 40-річного чоловіка, у селі Миколаївка.

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      Теги: Випуск новин ДСНС Карпати
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