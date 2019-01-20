Выпуск новостей за 17:00 Теракт в Афганистане. Годовщина референдума о статусе Крыма

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 17:00 – в Афганистане взорвали кортеж губернатора южной провинции Логар: погибло не менее 8 силовиков, еще 10 человек получили ранения, сам же губернатор не пострадал. Ответственность за теракт взяло на себя афганское исламистское движение Талибан. 28 лет назад после референдума Крымский полуостров получил статус территориальной автономии Украины.

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