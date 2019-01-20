18:00
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 17:00 Теракт в Афганистане. Годовщина референдума о статусе Крыма

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 17:00 – в Афганистане взорвали кортеж губернатора южной провинции Логар: погибло не менее 8 силовиков, еще 10 человек получили ранения, сам же губернатор не пострадал. Ответственность за теракт взяло на себя афганское исламистское движение Талибан. 28 лет назад после референдума Крымский полуостров получил статус территориальной автономии Украины.

      Также в выпуске:

      На Львовщине спасатели нашли заблудившихся туристов: один из них погиб, другой госпитализирован.

      Активиста Олега Михайлика выписали из немецкой клиники после извлечения пули из легких.

      Двум львовским студентам грозит до трех лет лишения свободы за издевательства над котом.

      Смогут ли кандидаты в президенты выполнить все свои обещания

      Теги: Выпуск новостей Новости Крыма Теракт Афганістан
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      сегодня , 17:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 608
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сегодня , 15:30 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 109
      Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      сегодня , 15:29 Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      153
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня , 14:00 Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3306
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сегодня , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1565
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук