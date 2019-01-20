Випуск новин за 17:00: Теракт в Афганістані. Річниця референдуму про статус Криму

У випуску новин за 20 січня станом на 17:00 – в Афганістані підірвали кортеж губернатора південної провінції Логар: загинули щонайменше 8 силовиків, ще 10 людей поранено, сам же губернатор не постраждав. Відповідальність за теракт взяв на себе афганський ісламістський рух "Талібан". 28 років тому після референдуму Кримський півострів отримав статус територіальної автономії України.

Також у випуску: На Львівщині рятувальники знайшли заблукалих туристів: один з них загинув, іншого госпіталізували. Активіста Олега Михайлика виписали з німецької клініки після вилучення кулі з легенів. Двом львівським студентам загрожує до трьох років обмеження волі за знущання з кота. Чи зможуть кандидати у президенти виконати всі свої обіцянки