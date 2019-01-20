Випуск новин за 17:00: Теракт в Афганістані. Річниця референдуму про статус Криму
У випуску новин за 20 січня станом на 17:00 – в Афганістані підірвали кортеж губернатора південної провінції Логар: загинули щонайменше 8 силовиків, ще 10 людей поранено, сам же губернатор не постраждав. Відповідальність за теракт взяв на себе афганський ісламістський рух "Талібан". 28 років тому після референдуму Кримський півострів отримав статус територіальної автономії України.
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Джерело: 24 канал
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