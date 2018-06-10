Выпуск новостей за 17:00: Трамп прилетел в Сингапур. Взрыв в ночном клубе
В выпуске новостей за 10 июня состоянию на 17:00 – Дональд Трамп прилетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ночном клубе в Сумах мужчина бросил гранату под ноги посетителей.
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Источник: 24 Канал
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