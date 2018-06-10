Випуск новин за 17:00: Трамп прилетів до Сінгапуру. Вибух у нічному клубі
У випуску новин за 10 червня станом на 17:00 – Дональд Трамп прилетів до Сінгапуру на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. У нічному клубі в Сумах чоловік жбурнув гранату під ноги відвідувачів.
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Джерело: 24 Канал
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