Выпуск новостей за 17:00: Требование отставки Авакова. Коронавирус в Италии

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 17:00 – в костюмах химической защиты и распираторах протестующие требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В Италии стремительно растет количество больных. Там за полсуток зарегистрировали более 80 новых случаев инфицирования. Власти объявили карантин в 11 городах, где в целом проживает более 50 тысяч граждан.

Также в выпуске: К одной из эвакуированных в Новых Санжарах вызвали медиков. Участники автомайдана инициировали "добрую колонну" с гостинцами, которая двинулась из Харькова на Полтавщину. Военная форма, красные звезды, а в руках портреты боевиков – так празднуют так называемый День защитника Отечества в детских садах и школах на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.