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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Выпуск новостей за 17:00: Требование отставки Авакова. Коронавирус в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 17:00 – в костюмах химической защиты и распираторах протестующие требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В Италии стремительно растет количество больных. Там за полсуток зарегистрировали более 80 новых случаев инфицирования. Власти объявили карантин в 11 городах, где в целом проживает более 50 тысяч граждан.

      Также в выпуске:

      К одной из эвакуированных в Новых Санжарах вызвали медиков.

      Участники автомайдана инициировали "добрую колонну" с гостинцами, которая двинулась из Харькова на Полтавщину.

      Военная форма, красные звезды, а в руках портреты боевиков – так празднуют так называемый День защитника Отечества в детских садах и школах на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

      В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины
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      Теги: Арсен Аваков Выпуск новостей
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