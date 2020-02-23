Випуск новин за 17:00: Вимога відставки Авакова. Коронавірус в Італії

У випуску новин за 22 лютого станом на 17:00 – у костюмах хімічного захисту та распіраторах з таким гаслом протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В Італії стрімко зростає кількість хворих. Там за півдоби зареєстрували понад 80 нових випадків інфікування. Влада оголосила карантин в 11 містах, де загалом мешкає понад 50 тисяч громадян.

Також у випуску: До однієї з евакуйованих у Нових Санжарах викликали медиків. Учасники автомайдану ініціювали "добру колону" з гостинцями, яка рушила із Харкова на Полтавщину. Військова форма, червоні зірки, а в руках портрети бойовиків – так святкують так званий День захисника Вітчизни у дитячих садках та школах на окупованих територіях Криму і Донбасу.