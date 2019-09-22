Выпуск новостей за 17:00: Украинский скандал в США. Протесты в Казахстане

В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 17:00 – президента США Дональда Трампа обвиняют в давлении на Украину и хотят, чтобы он обнародовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским. Накануне в Казахстане люди вышли на улицы крупнейших городов Нурсултана и Алматы из-за недовольства действиями правительства.

Также в выпуске: На Украину уверенно надвигается осень. В ГСЧС предупреждают о сильном ветре по всей территории страны, кроме западных областей. Бывший кремлевский узник Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер" во Львове. Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Стихию признали сильнейшей за последние 30 лет. В российском Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. Правда, вышли на нее только 30 человек.

Источник: 24 канал