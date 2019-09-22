18:51
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 17:00: Украинский скандал в США. Протесты в Казахстане

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 17:00 – президента США Дональда Трампа обвиняют в давлении на Украину и хотят, чтобы он обнародовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским. Накануне в Казахстане люди вышли на улицы крупнейших городов Нурсултана и Алматы из-за недовольства действиями правительства.

      Также в выпуске:

      На Украину уверенно надвигается осень. В ГСЧС предупреждают о сильном ветре по всей территории страны, кроме западных областей.

      Бывший кремлевский узник Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер" во Львове.

      Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Стихию признали сильнейшей за последние 30 лет.

      В российском Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. Правда, вышли на нее только 30 человек.

      blog_ava
      Египет всколыхнули масштабные протесты: чего требуют митингующие – фото, видео
      сегодня
      1940
      Теги: Новости США Новости Казахстана Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Гол Ярмоленко принес победу "Вест Хэму" над "Манчестер Юнайтед": видео
      сегодня , 17:50 Гол Ярмоленко принес победу "Вест Хэму" над "Манчестер Юнайтед": видео
      1597
      Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      сегодня , 16:00 Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      Павло Казарін 459
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сегодня , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 1086
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сегодня , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 3735
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук