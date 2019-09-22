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      Випуск новин за 17:00: Український скандал у США. Протести у Казахстані

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 вересня станом на 17:00 – президента США Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну та хочуть, аби він оприлюднив стенограму розмови з Володимиром Зеленським. Напередодні у Казахстані люди вийшли на вулиці найбільших міст Нурсултана та Алмати через невдоволення діями уряду.

      Також у випуску:

      На Україну впевнено насувається осінь. Надзвичайники попереджають про сильний вітер по всій території країни, окрім західних областей.

      Колишній кремлівський в'язень Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер" у Львові.

      Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років.

      У російському Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України. Щоправда, вийшли на неї тільки 30 людей.

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      Теги: Новини США Випуск новин Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
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