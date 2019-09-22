Випуск новин за 17:00: Український скандал у США. Протести у Казахстані

У випуску новин за 22 вересня станом на 17:00 – президента США Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну та хочуть, аби він оприлюднив стенограму розмови з Володимиром Зеленським. Напередодні у Казахстані люди вийшли на вулиці найбільших міст Нурсултана та Алмати через невдоволення діями уряду.

Також у випуску: На Україну впевнено насувається осінь. Надзвичайники попереджають про сильний вітер по всій території країни, окрім західних областей. Колишній кремлівський в'язень Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер" у Львові. Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років. У російському Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України. Щоправда, вийшли на неї тільки 30 людей.

Джерело: 24 канал