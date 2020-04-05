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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 17:00: Усиление карантина. Поздравления украинских врачей в Неаполе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 17:00 – 6 апреля в Украине ужесточат правила карантина. Нужно обязательно надевать маску в общественных местах, носить с собой документы и ходить не более 2 человек. За нарушение правил грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Украинских врачей в Неаполе поздравили песнями Русланы. Каждый вечер в городе устраивают флешмоб, чтобы поблагодарить медиков.

      Также в выпуске:

      Вчера в зоне отчуждения возле Котовского лесничества занялся лес на площади примерно 20 гектаров.

      Из-за пожара в Киеве, Чернобыле и в целом в Киевской области в столице зафиксировали загрязненный воздух.

      В больнице города Сарны умер 77-летний мужчина. Это уже 5 жертва коронавируса на Ровенщине.

      Теги: Выпуск новостей
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