Выпуск новостей за 17:00: Усиление карантина. Поздравления украинских врачей в Неаполе

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 17:00 – 6 апреля в Украине ужесточат правила карантина. Нужно обязательно надевать маску в общественных местах, носить с собой документы и ходить не более 2 человек. За нарушение правил грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Украинских врачей в Неаполе поздравили песнями Русланы. Каждый вечер в городе устраивают флешмоб, чтобы поблагодарить медиков.

Также в выпуске: Вчера в зоне отчуждения возле Котовского лесничества занялся лес на площади примерно 20 гектаров. Из-за пожара в Киеве, Чернобыле и в целом в Киевской области в столице зафиксировали загрязненный воздух. В больнице города Сарны умер 77-летний мужчина. Это уже 5 жертва коронавируса на Ровенщине.