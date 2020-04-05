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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 17:00: Посилення карантину. Привітання українських лікарів у Неаполі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 квітня станом на 17:00 – від 6 квітня в Україні посилять правила карантину. Потрібно обов'язково одягати маску в громадських місцях, носити з собою документи та переміщуватись не більше 2 осіб. За порушення правил загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Українських лікарів у Неаполі привітали піснями Руслани. Щовечора у місті влаштовують флешмоб, аби подякувати медикам.

      Також у випуску:

      Вчора у зоні відчуження біля Котовського лісництва зайнявся ліс на площі приблизно 20 гектарів.

      Через пожежі у Києві, Чорнобилі та загалом у Київській області в столиці зафіксували забруднене повітря.

      У лікарні міста Сарни помер 77-річний чоловік. Це вже 5 жертва коронавірусу на Рівненщині.

      Теги: Випуск новин
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