Випуск новин за 17:00: Посилення карантину. Привітання українських лікарів у Неаполі

У випуску новин за 5 квітня станом на 17:00 – від 6 квітня в Україні посилять правила карантину. Потрібно обов'язково одягати маску в громадських місцях, носити з собою документи та переміщуватись не більше 2 осіб. За порушення правил загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Українських лікарів у Неаполі привітали піснями Руслани. Щовечора у місті влаштовують флешмоб, аби подякувати медикам.

Також у випуску: Вчора у зоні відчуження біля Котовського лісництва зайнявся ліс на площі приблизно 20 гектарів. Через пожежі у Києві, Чорнобилі та загалом у Київській області в столиці зафіксували забруднене повітря. У лікарні міста Сарни помер 77-річний чоловік. Це вже 5 жертва коронавірусу на Рівненщині.