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      Выпуск новостей за 17:00: Утилизация масок. Выход из карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля состоянию на 17:00 – использованные маски, перчатки и защитные костюмы должны утилизировать по протоколу. Хотя в сети публикуют видео такого мусора, который валяется посреди улиц. В мае Украина должна выйти на работу. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в своем Телеграме.

      Также в выпуске:

      Из-за коронавируса в этом году не состоится культовый фестиваль "Burning Man" в США.

      Финансовый комитет утвердил изменения в бюджет на 2020 год.

      Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить государству десятки миллионов гривен.

      Теги: Выпуск новостей
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