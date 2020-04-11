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      Випуск новин за 17:00: Утилізація масок. Вихід з карантину

      Випуск новин -

      У випуску новин за 11 квітня станом на 17:00 – використані маски, рукавички та захистні костюми мають утилізувати за протоколом. Хоча в мережі публікують відео такого сміття, яке валяється посеред вулиць. У травні Україна має вийти на роботу. Таке заявив прем'єр Денис Шмигаль у своєму Телеграмі.

      Також у випуску:

      Через коронавірус цьогоріч не відбудеться культовий фестиваль "Burning Man" в США.

      Фінансовий комітет затвердив зміни до бюджету на 2020 рік.

      Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень.

      Теги: Випуск новин
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