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      Выпуск новостей за 17:00: Вакцинация детей. Тайфун "Байлу" накрыл Тайвань

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 17:00 – с 1 сентября учебные заведения могут не пустить на занятия детей, не имеющих обязательных прививок. Двое погибших и шестеро раненых. Такие последствия мощного тайфуна "Байлу" на юге Тайваня.

      Также в выпуске:

      В Харькове вблизи кольцевой дороги обрушился мост. К счастью, обошлось без жертв.

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      Противостояния с полицейскими в Гонконге вспыхнули с новой силой.

      Путешественник-рекордсмен Артемий Сурин поделился лайфхаком касательно бюджетных путешествий.
       

      blog_ava
      Автомобильный мост обрушился в Харькове: стала известна причина
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      Теги: Стихийный бедствия Дети и несовершеннолетние Вакцинация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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