Выпуск новостей за 17:00: Вакцинация детей. Тайфун "Байлу" накрыл Тайвань
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 17:00 – с 1 сентября учебные заведения могут не пустить на занятия детей, не имеющих обязательных прививок. Двое погибших и шестеро раненых. Такие последствия мощного тайфуна "Байлу" на юге Тайваня.
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Источник: 24 канал
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