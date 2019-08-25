Випуск новин за 17:00: Вакцинація дітей. Тайфун "Байлу" накрив Тайвань

У випуску новин за 25 серпня станом на 17:00 – з 1 вересня навчальні заклади можуть не пустити на заняття дітей, які не мають обов'язкових щеплень. Двоє загиблих та шестеро поранених. Такі наслідки потужного тайфуну "Байлу" на півдні Тайвані.

Також у випуску: У Харкові поблизу кільцевої дороги обвалився міст. На щастя, обійшлось без жертв. Лідери Великої Сімки обговорили повернення Росії до групи. Протистояння з поліцейськими у Гонконгу спалахнули з новою силою. Мандрівник-рекордсмен Артемій Сурін поділився лайфхаками про бюджетні подорожі.

Джерело: 24 канал