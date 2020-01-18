Выпуск новостей за 17:00: Возвращение погибших в сбитом самолете. Условия программы МВФ

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 17:00 – завтра вернут родным тела погибших в самолете, сбитом над Тегераном. Рейс должен приземлиться в Борисполе. В МВФ снова назвали условия утверждения программы для Украины.

Также в выпуске: Боевики снова атаковали украинских военных, один армеец получил ранения. В центре французского города Лимож произошел взрыв, разрушен жилой дом. В киевском СИЗО не исключают массовые беспорядки из-за нарушения обращения с лицами, взятыми под стражу.