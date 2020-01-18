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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      Выпуск новостей за 17:00: Возвращение погибших в сбитом самолете. Условия программы МВФ

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 17:00 – завтра вернут родным тела погибших в самолете, сбитом над Тегераном. Рейс должен приземлиться в Борисполе. В МВФ снова назвали условия утверждения программы для Украины.

      Также в выпуске:

      Боевики снова атаковали украинских военных, один армеец получил ранения.

      В центре французского города Лимож произошел взрыв, разрушен жилой дом.

      В киевском СИЗО не исключают массовые беспорядки из-за нарушения обращения с лицами, взятыми под стражу.

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      Теги: Транш МВФ Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
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