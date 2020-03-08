Выпуск новостей за 17:00: Всемирный марш женщин в Кыргызстане. Распространение коронавируса
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 17:00 – Всемирный марш женщин в Кыргызстане закончился драками и задержанием. Неизвестные в масках напали на участников марша, заламывали им руки, били ногами и разорвали плакаты. Коронавирус – в новых странах. Первые случаи зафиксировали в Болгарии, Молдове, Парагвае и Мальдивах.
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