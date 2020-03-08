Випуск новин за 17:00: Всесвітній марш жінок у Киргизстані. Поширення коронавірусу

У випуску новин за 8 березня станом на 17:00 – Всесвітній марш жінок у Киргизстані закінчився бійками та затриманням. Невідомі у масках напали на учасниць маршу, заламували їм руки, били ногами та розірвали плакати. Коронавірус – у нових країнах. Перші випадки зафіксували у Болгарії, Молдові, Парагваї та Мальдівах.

Також у випуску: У Києві стартувало велике жіноче ралі. Російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар’їнки.