Выпуск новостей за 17:00: Всеукраинская акция "Зажги свечу". Воспоминания участников Голодомора
В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 17:00 – по всей Украине чтят память жертв Голодомора, который был искусственно создан советской властью в 1932 - 1933 годах. Люди зажигают свечи и лампадки в своих домах в знак памяти о умерших. Свидетели Голодомора поделились своими жуткими воспоминаниями о тех временах.
Также в выпуске:
В мире чтят 85-ю годовщину Голодомора, свечи уже зажгли в Австралии и Сиднее.
Киев и Львов устроили акции памяти жертв 1932-33 годов.
Источник: 24 канал
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