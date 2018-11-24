Выпуск новостей за 17:00: Всеукраинская акция "Зажги свечу". Воспоминания участников Голодомора

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 17:00 – по всей Украине чтят память жертв Голодомора, который был искусственно создан советской властью в 1932 - 1933 годах. Люди зажигают свечи и лампадки в своих домах в знак памяти о умерших. Свидетели Голодомора поделились своими жуткими воспоминаниями о тех временах.

Также в выпуске: В мире чтят 85-ю годовщину Голодомора, свечи уже зажгли в Австралии и Сиднее. Киев и Львов устроили акции памяти жертв 1932-33 годов.