Випуск новин за 17:00: Всеукраїнська акція "Запали свічку". Спогади учасників Голодомору

У випуску новин за 24 листопада станом на 17:00 – по всій Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору, який був штучно створений радянською владою у 1932 - 1933 роках. Люді запалюють свічки та лампадки у своїх оселях на знак пам'яті загиблих. Свідки Голодомору поділилися своїми моторошними спогадами про ті часи.

Також у випуску: У світі вшановують 85-ті роковини Голодомору, свічки вже запалили у Австралії та Сіднеї. Київ та Львів влаштували акції пам'яті жертв 1932-33 років.