Выпуск новостей за 17:00: Вывоз крымских татар в Россию. Обострение на фронте

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 17:00 – задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию, об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, вероятно, задержанных повезли в Ростов-на-Дону. На фронте – обострение, боевики бьют с тяжелой артиллерии, один украинский военный погиб, пятеро получили ранения.

Также в выпуске: Какие нарушения произошли в день тишины. Полиция получила 79 жалоб о незаконной агитации. На Львовщине председатель избирательной комиссии испортила 180 бюллетеней для голосования.

Источник: 24 канал