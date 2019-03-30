Выпуск новостей за 17:00: Вывоз крымских татар в Россию. Обострение на фронте
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 17:00 – задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию, об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, вероятно, задержанных повезли в Ростов-на-Дону. На фронте – обострение, боевики бьют с тяжелой артиллерии, один украинский военный погиб, пятеро получили ранения.
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Источник: 24 канал
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