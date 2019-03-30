18:46
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Новий російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Випуск новин за 17:00: Вивезення кримських татар до Росії. Загострення на фронті

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 березня станом на 17:00 – затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії, про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, ймовірно, затриманих повезли до Ростова-на-Дону. На фронті – загострення, бойовики б'ють із важкої артилерії, один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення.

      Також у випуску:

      Які порушення відбулись у день тиші.

      Поліція отримала 79 скарг про незаконну агітацію. 

      На Львівщині голова виборчої комісії зіпсувала 180 бюлетенів для голосування.

      blog_ava
      Співачку MARUV пограбували в аеропорту Бориспіль
      сьогодні
      3871
      Теги: Випуск новин Кримські татари Війна на Донбасі Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сьогодні , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 304
      Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      сьогодні , 17:30 Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      Віталій Дейнега 107
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сьогодні , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 262
      Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      сьогодні , 16:00 Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      Катерина Одарченко 332
      Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      сьогодні , 15:30 Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      Сергій Фурса 446
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук