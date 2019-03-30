Випуск новин за 17:00: Вивезення кримських татар до Росії. Загострення на фронті
У випуску новин за 30 березня станом на 17:00 – затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії, про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, ймовірно, затриманих повезли до Ростова-на-Дону. На фронті – загострення, бойовики б'ють із важкої артилерії, один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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