Выпуск новостей за 17:00: Взрыв авто в Черкассах. Встреча Сытника со студентами
В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 17:00 – в Черкассах взорвалась машина местного бизнесмена, мужчина погиб. Директор НАБУ Артем Сытник встретился со студентами в Парке коррупции. Говорили как о серьезном, так и о взятках за оценки и работе в рядах детективов.
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Источник: 24 канал
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