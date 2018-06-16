Выпуск новостей за 17:00: Взрыв авто в Черкассах. Встреча Сытника со студентами

В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 17:00 – в Черкассах взорвалась машина местного бизнесмена, мужчина погиб. Директор НАБУ Артем Сытник встретился со студентами в Парке коррупции. Говорили как о серьезном, так и о взятках за оценки и работе в рядах детективов.

Также в выпуске: Мариуполь празднует четвертую годовщину освобождения от пророссийских боевиков. Два месяца под стражей проведет владелец авто, которое взорвалось в Киеве. Угрожает ли Украине очередной экономический кризис.