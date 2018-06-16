Випуск новин за 17:00: Вибух авто в Черкасах. Зустріч Ситника із студентами

У випуску новин за 16 червня станом на 17:00 – у Черкасах вибухнула автівка місцевого бізнесмена, чоловік загинув. Директор НАБУ Артем Ситник зустрівся з студентами у Парку корупції. Говорили як про серйозне, так і про хабарі за оцінки та роботу у лавах детективів.

Також у випуску: Маріуполь святкує четверту річницю від звільнення проросійських бойовиків. Два місяці під вартою проведе власник авто, яке вибухнуло у Києві. Чи загрожує Україні чергова економічна криза.