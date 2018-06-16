Випуск новин за 17:00: Вибух авто в Черкасах. Зустріч Ситника із студентами
У випуску новин за 16 червня станом на 17:00 – у Черкасах вибухнула автівка місцевого бізнесмена, чоловік загинув. Директор НАБУ Артем Ситник зустрівся з студентами у Парку корупції. Говорили як про серйозне, так і про хабарі за оцінки та роботу у лавах детективів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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