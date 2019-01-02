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      Выпуск новостей за 17:00: Взрыв гранаты в Тернополе. Автоматическая индексация пенсий

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 17:00 – в Тернополе в общежитии взорвалась граната, один человек погиб, еще двое травмированных. Сейчас на месте работают спасатели. Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения.

      Также в выпуске:

      Во Львове умер пострадавший от взрыва на ярмарке

      В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста.

      Как будет работать "муниципальная няня".

      Теги: Выпуск новостей Тернополь Взрыв Пенсіонери
      Источник: 24 канал
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