Выпуск новостей за 17:00: Взрыв гранаты в Тернополе. Автоматическая индексация пенсий
В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 17:00 – в Тернополе в общежитии взорвалась граната, один человек погиб, еще двое травмированных. Сейчас на месте работают спасатели. Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения.
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Источник: 24 канал
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