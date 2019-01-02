Выпуск новостей за 17:00: Взрыв гранаты в Тернополе. Автоматическая индексация пенсий

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 17:00 – в Тернополе в общежитии взорвалась граната, один человек погиб, еще двое травмированных. Сейчас на месте работают спасатели. Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения.

Также в выпуске: Во Львове умер пострадавший от взрыва на ярмарке В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста. Как будет работать "муниципальная няня".