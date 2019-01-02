Випуск новин за 17:00: Вибух гранати у Тернополі. Автоматична індексація пенсій
У випуску новин за 2 січня станом на 17:00 – у Тернополі у гуртожитку вибухнула граната, одна людина загинула, ще двоє травмованих. Зараз на місці працюють рятувальники. Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення.
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Джерело: 24 канал
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