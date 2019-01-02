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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 17:00: Вибух гранати у Тернополі. Автоматична індексація пенсій

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 17:00 – у Тернополі у гуртожитку вибухнула граната, одна людина загинула, ще двоє травмованих. Зараз на місці працюють рятувальники. Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення.

      Також у випуску:

      У Львові помер потерпілий від вибуху на ярмарку

      У Донецьку невідомі підірвали опору залізничного мосту.

      Як працюватиме "муніципальна няня".

      Теги: Випуск новин Тернопіль Вибух Пенсіонери
      Джерело: 24 канал
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