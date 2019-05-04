Выпуск новостей за 17:00: Взрыв в США. Отставка Артеменко
В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 17:00 – в США, в штате Иллинойс, произошел взрыв на химическом заводе. В результате инцидента четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу. Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Он возглавлял орган с 2014 года.
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Источник: 24 канал
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