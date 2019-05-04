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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 17:00: Вибух у США. Відставка Артеменка

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 травня станом на 17:00 –в США, у штаті Іллінойс, стався вибух на хімічному заводі. В результаті інциденту четверо людей дістали поранення. Їх доправили до лікарні. Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Він очолював орган з 2014 року.

      Також у випуску:

      Колишній військовий набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї у Прилуках Чернігівської області.

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня.

      Андрій Парубій скликав голів фракцій, вони зустрілися з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини США Медіа Журналісти
      Джерело: 24 канал
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