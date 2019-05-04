Випуск новин за 17:00: Вибух у США. Відставка Артеменка
У випуску новин за 4 травня станом на 17:00 –в США, у штаті Іллінойс, стався вибух на хімічному заводі. В результаті інциденту четверо людей дістали поранення. Їх доправили до лікарні. Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Він очолював орган з 2014 року.
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Джерело: 24 канал
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