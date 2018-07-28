Выпуск новостей за 17:00: Задержание боевиков. Шествие УПЦ КП
В выпуске новостей за 28 июля станет на 17:00 – на Донбассе задержали восьмерых приспешников боевиков, их обнаружили бойцы Нацгвардии в результате рейдов вблизи Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области. Перекрыт центр Киева, молебен и тысячи людей: сегодня верующие УПЦ КП отмечают 1030-летие Крещения Руси.
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Источник: 24 канал
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