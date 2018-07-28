Випуск новин за 17:00: Затримання бойовиків. Хода УПЦ КП
У випуску новин за 28 липня станом на 17:00 – на Донбасі затримали вісьмох поплічників бойовиків, їх виявили бійці Нацгвардії в результаті рейдів поблизу Маріуполя та селища Благодатне Донецької області. Перекритий центр Києва, молебень і тисячі людей: сьогодні віряни УПЦ КП відзначають 1030-річчя Хрещення Русі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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