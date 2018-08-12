Выпуск новостей за 17:00: Задержание "фотографа" на Донбассе. Психотренинги для ветеранов
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 17:00 – в зоне проведения боевых действий задержали мужчину, который фотографировал и снимал на видео позиции украинских военных. Активисты организации "Побратимы" устроили тренинги психологической адаптации женщин-ветеранов российско-украинской войны.
Также в выпуске:
В Венгрии разбился автобус с украинцами.
В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 9 человек, около полусотни человек получили ранения.
Львовский авиа-модельщик Максим Лобзин вместе с киевлянином Игорем Савченко стали победителями Кубка мира.
Источник: 24 канал
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