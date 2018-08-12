Выпуск новостей за 17:00: Задержание "фотографа" на Донбассе. Психотренинги для ветеранов

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 17:00 – в зоне проведения боевых действий задержали мужчину, который фотографировал и снимал на видео позиции украинских военных. Активисты организации "Побратимы" устроили тренинги психологической адаптации женщин-ветеранов российско-украинской войны.

Также в выпуске: В Венгрии разбился автобус с украинцами. В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 9 человек, около полусотни человек получили ранения. Львовский авиа-модельщик Максим Лобзин вместе с киевлянином Игорем Савченко стали победителями Кубка мира.