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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 17:00: Задержание "фотографа" на Донбассе. Психотренинги для ветеранов

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 17:00 – в зоне проведения боевых действий задержали мужчину, который фотографировал и снимал на видео позиции украинских военных. Активисты организации "Побратимы" устроили тренинги психологической адаптации женщин-ветеранов российско-украинской войны.

Также в выпуске:

В Венгрии разбился автобус с украинцами.

В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 9 человек, около полусотни человек получили ранения.

Львовский авиа-модельщик Максим Лобзин вместе с киевлянином Игорем Савченко стали победителями Кубка мира.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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