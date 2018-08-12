Випуск новин за 17:00: Затримання "фотографа" на Донбасі. Психологічні тренінги для ветеранок
У випуску новин за 12 серпня станом на 17:00 –. у зоні проведення бойових дій затримали чоловіка, який фотографував та знімав на відео позиції українських військових. Активісти організації "Побратими" влаштували тренінги психологічної адаптації ветеранок російсько-української війни.
Також у випуску:
В Угорщині розбився автобус з українцями.
У Перу автобус зірвався у прірву. загинули 9 людей, приблизно півсотні осіб отримали поранення.
Львівський авіа-моделювальник Максим Лобзін разом з киянином Ігорем Савченком стали переможцями Кубка світу.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожномусьогодні, 18:00
-
Не треба видавати жодної інформації, це може нашкодити ситуації, – сестра Сенцовасьогодні, 17:05
-
"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів: обвинувачена росіянка показала доказисьогодні, 16:01
Коментарі