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Выпуск новостей за 17:00: Задержание экс-руководителя харьковской полиции. Российские дипломаты

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 марта на 17:00 – в Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника. Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов

Также в выпуске:

В Варшаве украинская община организовала ярмарку к Пасхе.

За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов.

В России произошел пожар в торговом центре.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Полиция Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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