Выпуск новостей за 17:00: Задержание экс-руководителя харьковской полиции. Российские дипломаты
В выпуске новостей за 25 марта на 17:00 – в Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника. Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов
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Источник: 24 Канал
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