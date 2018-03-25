Випуск новин за 17:00: Затримання екс-керівника харківської поліції. Вислання російських диплома
У випуску новин за 25 березня станом на 17:00 – у Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника. Експерти закликають європейські країни вислати російських дипломатів
Також у випуску:
У Варшаві українська громада організувала ярмарок до Великодня.
За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 мільярдів доларів.
У Росії сталася пожежа у торговельному центрі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі