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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Затримання екс-керівника харківської поліції. Вислання російських диплома

Випуск новин 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 березня станом на 17:00 – у Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника. Експерти закликають європейські країни вислати російських дипломатів

Також у випуску:

У Варшаві українська громада організувала ярмарок до Великодня.

За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 мільярдів доларів.

У Росії сталася пожежа у торговельному центрі.

Теги: Випуск новин Поліція Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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