Выпуск новостей за 17:00: Заявление Трампа о НАТО. Задержание боевика
В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 17:00 – Трамп предлагает переименовать и расширить НАТО. По его словам, в НАТО должны быть включены страны Ближнего Востока. Полицейские задержали боевика, причастного к оккупации Крыма. Об этом сообщили в Нацполиции.
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