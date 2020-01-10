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      Выпуск новостей за 17:00: Заявление Трампа о НАТО. Задержание боевика

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 17:00 – Трамп предлагает переименовать и расширить НАТО. По его словам, в НАТО должны быть включены страны Ближнего Востока. Полицейские задержали боевика, причастного к оккупации Крыма. Об этом сообщили в Нацполиции.

      Также в выпуске:

      В Австралии готовятся к серьезному ухудшению ситуации.

      США предоставили Украине важные данные по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

      Пограничники задержали боевика, который охранял место падения малазийского боинга в 2014 году.

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      Теги: НАТО Дональд Трамп Аннексия Крыма Выпуск новостей
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