Випуск новин за 17:00: Заява Трампа про НАТО. Затримання бойовика

У випуску новин за 10 січня станом на 17:00 – Трамп пропонує перейменувати і розширити НАТО. За його словами, до НАТО потрібно включити країни Близького Сходу. Поліцейські затримали бойовика, причетного до окупації Криму. Про це повідомили в Нацполіції.

Також у випуску: В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації. США надали Україні важливі дані щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Прикордонники затримали бойовика, який охороняв місце падіння малазійського боїнга у 2014 році.