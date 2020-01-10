Випуск новин за 17:00: Заява Трампа про НАТО. Затримання бойовика
У випуску новин за 10 січня станом на 17:00 – Трамп пропонує перейменувати і розширити НАТО. За його словами, до НАТО потрібно включити країни Близького Сходу. Поліцейські затримали бойовика, причетного до окупації Криму. Про це повідомили в Нацполіції.
Також у випуску:
В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації.
США надали Україні важливі дані щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
Прикордонники затримали бойовика, який охороняв місце падіння малазійського боїнга у 2014 році.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Катастрофа літака МАУ та малайзійського Boeing: у чому схожість і відмінністьсьогодні , 18:10
-
У паралімпійський спорт ніхто не приходить з власної волі, – переможець Паралімпіади Демчуксьогодні , 17:10
-
В Google Play Store виявили вірус, що може шпигувати за всіма користувачами Androidсьогодні , 17:05
Коментарі